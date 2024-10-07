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        Erzurum'da aranan 43 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerinin geçen hafta yaptıkları çalışmada, aranması bulunan 43 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:26
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        Erzurum'da aranan 43 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da jandarma ekiplerinin geçen hafta yaptıkları çalışmada, aranması bulunan 43 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-7 Ekim'de çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü ile ifadeleri için aranan 33 şüpheliyi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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