Erzurum'da aranan 43 şüpheli yakalandı
Erzurum'da jandarma ekiplerinin geçen hafta yaptıkları çalışmada, aranması bulunan 43 şüpheli yakalandı.
Erzurum'da jandarma ekiplerinin geçen hafta yaptıkları çalışmada, aranması bulunan 43 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-7 Ekim'de çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü ile ifadeleri için aranan 33 şüpheliyi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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