Erzurum'da polisler "operasyonel atış teknikleri kursu"nu başarıyla tamamladı
Erzurum'da polisler, "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu"nu başarıyla tamamladı.
Erzurum'da polisler, "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu"nu başarıyla tamamladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu" düzenlendi.
Eğitime katılan polisler, "eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker" şiarıyla eğitmenler gözetiminde 10 gün süren kursu başarıyla bitirdi.
"Eğitimde merhamet, vatana ihanettir" mantığı ile verilen kursun sonunda polislere sertifikalarını İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar verdi.
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