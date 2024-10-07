Erzurum'da polisler "operasyonel atış teknikleri kursu"nu başarıyla tamamladı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu" düzenlendi.

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