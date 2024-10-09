Erzurum'un tescilli Hınıs fasulyesinin hasadına başlandı

Erzurum'un Hınıs ile Karaçoban ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli fasulyenin hasadı başladı.

Hınıs Ovası'nda yaklaşık 5 bin dönümde yetiştirilen fasulye, 2016 yılında coğrafi işaret aldı.

Bugünlerde hasadı yapılan fasulyede 40 ton rekolte bekleniyor.

Hınıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gültekin Yılmaz, AA muhabirine, fasulyenin yetişme tarzı nedeniyle özel bir lezzete sahip olduğunu söyledi.

Çiftçilere yapılan ek desteklerle maliyetin azaltılıp üretimin artırılmasını amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: