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        Erzurum'da sağlık çalışanları 48'nci kez Gazze için yürüdü

        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 48'inci kez sessiz yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:51
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        Erzurum'da sağlık çalışanları 48'nci kez Gazze için yürüdü
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        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 48'inci kez sessiz yürüyüş yaptı.

        Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, taşıdıkları dövizlerle Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

        Medrese önünde basın açıklaması yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül, Gazze'de büyük acıların yaşandığını belirterek, insanlığın zaman aşımına uğradığını söyledi.

        Dünya devletlerinin Gazze için gerekenleri yapmadığına dikkati çeken Sümbül, şöyle konuştu:

        "Rusya Ukrayna'ya saldırınca 'Çaykovski dinlemem Dostoyevski okumam' diyenler neredesiniz? İnsanlık için ne büyük utanç, koca dünyamız bir buçuk milyon insanın soykırıma tabii tutulmasını sadece izliyor. Dün diğer İslam ülkelerindeki zulmü izleyenler bugün de Gazze'yi izliyor. Siyonistler özellikle ABD desteği ile adım adım Kudüs'ü yutarken, Gazze'yi vururken, Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalışırken, biz bunları kabullenmeyeceğiz. Meydanlarda haykıracağız. Bunların unutulmasına hafızalarımızdan gitmesine müsaade etmeyeceğiz."

        Boykot çağrısını yineleyen Sümbül, "Bizler vatandaşlar olarak sloganımızı tekrar ve tekrar söyleyecek ve bunu yaşamaya devam edeceğiz. Yılmadan ve yıkılmadan protestoya ve boykota devam." dedi.

        Açıklamanın ardından, Gazze için dua edildi.

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