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        Erzurum'da 117 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 117,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:40
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        Erzurum'da 117 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da 117,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalarda 117,4 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 1490 lira, 3 telefon, tablet ve 21 santim uzunluğunda bıçak ele geçirdi.

        Konuyla ilgili şüpheliler A.A.(31), H.C. (22) ve H.B. (22) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından H.C. (22) ve H.B. (22) serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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