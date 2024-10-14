Erzurum'da 117 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Konuyla ilgili şüpheliler A.A.(31), H.C. (22) ve H.B. (22) polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalarda 117,4 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 1490 lira, 3 telefon, tablet ve 21 santim uzunluğunda bıçak ele geçirdi.

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