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        Erzurum'da 6 kilo 975 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilo 975 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:40
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        Erzurum'da 6 kilo 975 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilo 975 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, uyuşturucu satışı ve sevkine yönelik narkotik arama köpeği "Su" ile yaptığı operasyonda, 6 kilo 975 gram uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 10 bin 200 TL ele geçirdi.

        Olayla ilgili yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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