Erzurum'da 6 kilo 975 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Olayla ilgili yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, uyuşturucu satışı ve sevkine yönelik narkotik arama köpeği "Su" ile yaptığı operasyonda, 6 kilo 975 gram uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 10 bin 200 TL ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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