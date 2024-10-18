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        Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

        Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 08:44 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:06
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        Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
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        Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı.

        Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

        Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.

        Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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