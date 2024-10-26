Erzurum'da Tabyalar Bisiklet Turu yapıldı

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 81 ilden gelen sporcular ve protokol üyelerinin katılımıyla 100'ü aşkın bisikletli, 8 buçuk kilometre yol katederek tarihi Aziziye Tabyaları'na kadar pedal çevirdi.

Erzurum'da, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tabyalar Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

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