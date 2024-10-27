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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:08
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Egemen Savran, Ramazan Ufuk Avdaş

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Dk. 86 Gökhan Akkan), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 86 Süleyman Koç), Crociata (Dk. 75 Sefa Akgün), Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 86 Özgür Sert) Eren Tozlu, Mamba (Dk. 76 Furkan Özhan)

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 76 Yılmaz Basravi), Caulker, Arda Hilmi Şengül, Camara (Dk. 46 Orhan Nahırcı), Ali Dere, Traore (Dk. 46 Recep Taşbakır), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın, Diouf (Dk. 89 Görkem Bitin), Abazaj (Dk. 46 Dembele)

        Goller: Dk. 7 Giorbelidze, Dk. 43 Yakup Kırtay, Dk. 64 (Penaltıdan) ve 82 (Penaltıdan) Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kart: Dk. 90+1 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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