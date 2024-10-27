Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Egemen Savran, Ramazan Ufuk Avdaş
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Dk. 86 Gökhan Akkan), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 86 Süleyman Koç), Crociata (Dk. 75 Sefa Akgün), Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 86 Özgür Sert) Eren Tozlu, Mamba (Dk. 76 Furkan Özhan)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 76 Yılmaz Basravi), Caulker, Arda Hilmi Şengül, Camara (Dk. 46 Orhan Nahırcı), Ali Dere, Traore (Dk. 46 Recep Taşbakır), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın, Diouf (Dk. 89 Görkem Bitin), Abazaj (Dk. 46 Dembele)
Goller: Dk. 7 Giorbelidze, Dk. 43 Yakup Kırtay, Dk. 64 (Penaltıdan) ve 82 (Penaltıdan) Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kart: Dk. 90+1 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)
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