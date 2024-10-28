Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" düzenlendi

        Erzurum'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi işbirliğinde kampüs yerleşkesindeki Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda gazilik ve şehitlik mertebelerinin yüce bir unvan olduğunu söyledi.

        Şehitlere rahmet dileyen Aykut, şöyle konuştu:

        "Milletimiz için vatan, yalnızca bir toprak parçası değil, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz, atalarımızın kanlarıyla sulanmış kutsal bir emanettir. Kahramanlık destanlarıyla bezenmiş bu topraklar, aziz şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin cesaretiyle kurulmuştur. Şehitlerimiz vatan uğruna hayatlarını feda eden kahramanlarımızdır. Onların hatıraları kalbimizde her daim yaşayacak ve nesilden nesle aktarılacaktır. Gazilerimiz ise bu destanın yaşayan tanıkları olarak karşınızda cesaretin ve vatan sevgisinin simgesi olarak durmaktadır."

        Gazilerin bağımsızlık mücadelesindeki onurlu kahramanlar olduğunu belirten Aykut, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Değerli gazilerimiz, şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu kutsal emaneti koruyarak vatanımızın birliğini her koşulda savundunuz. Gazilik sadece bir unvan değil, milletimizin köklü bir yer edinen direnç ve inançla ayakta kalmanın sembolüdür. Sevgili gençler, bu kutsal mirası yarın daha güçlü bir şekilde taşımak için en büyük görev size düşmektedir. Unutmayınız ki bu topraklarda vatan için canını feda eden bir geçmişin izleri bulunmaktadır. Sizler de bu emaneti devralarak gazilerimizin ve şehitlerimizin izinde ilerleyecek Türkiye'nin geleceğini inşa edeceksiniz."

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı'nın öğrencilere, jandarma konulu sunum yaptığı program, daha sonra gaziler ile öğrenciler arasında soru-cevap şeklinde devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Doğuştan kolları olmayan Halil, yüzme ve futbolla hayata sarılıyor
        Doğuştan kolları olmayan Halil, yüzme ve futbolla hayata sarılıyor
        AFAD'dan Palandöken'de nefes kesen kurtarma tatbikatı
        AFAD'dan Palandöken'de nefes kesen kurtarma tatbikatı
        Jandarma SAK timlerinden Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde gösteri
        Jandarma SAK timlerinden Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde gösteri
        Erzurum'da jandarma, Cumhuriyet Bayramı'nı dağda ve su altında bayrak göste...
        Erzurum'da jandarma, Cumhuriyet Bayramı'nı dağda ve su altında bayrak göste...
        Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından