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        Erzurum'da 3 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülendi

        Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 00:08 Güncelleme: 03.11.2024 - 00:08
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        Erzurum'da 3 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülendi
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        Erzurum’daki trafik kazasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Muhammet Yıldırım (30) yönetimindeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, Muratpaşa Mahallesi eski Palandöken Devlet Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane bahçesine düştü.

        Kaza anında kaldırıma çarpan aracın altından kıvılcım çıktı, bahçeye düşen aracın motor kısmının alev aldığı görüldü.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç hastanede kurtarılamadı.

        Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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