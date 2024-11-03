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        Erzurumspor FK- Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, hem lig sıralaması hem de şehir için önemli bir maç oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 19:30 Güncelleme: 03.11.2024 - 19:30
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        Erzurumspor FK- Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, hem lig sıralaması hem de şehir için önemli bir maç oynadıklarını söyledi.

        Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mavi-beyazlı takımın rakibine karşı üstün bir futbol ortaya koyduğunu belirterek, "Oyunun başından sonuna kadar üstün oynayan, gol pozisyonları üreten taraftık. Hem lig hem de şehir açısından çok çok önemli bir müsabakaydı. Rakibimiz 60 ile 70. dakikalarında biraz üstünlük sağladı ancak yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle onların oyun üstünlüğünü kırdık. Geri kalan 30 dakikada çok net gol pozisyonlarına girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

        Taraftarların maça çok yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Kutlu, şöyle devam etti:

        "Taraftarlarımızın desteği bizim için çok çok önemli. Zannediyorum 30 bin kişilik stadımız olsa bilet bulamayıp stada giremeyen taraftarımız olurdu. İnanılmaz derecede takımlarına odaklandı, rakiple hiçbir şekilde uğraşmadılar. Geldiğimiz yer çok değerli. 2,5 yıldır çekilen büyük sıkıntının üzerine şu anki pozisyon çok değerli. Biz sadece buranın değerini bilmek istiyoruz. Şampiyon olacağız, üst lige çıkacağız diye hiçbir zaman hedef koymadık. Yerimizin değerini bileceğiz, maç maç bakacağız. Maçların sonuçları bizi hedefe götürecek. Manisa maçına da aynı şekilde hazırlanıp iyi futbolla kazanmak istiyoruz."

        - Amed Sportif Faaliyetler cephesi

        Amed Sportif Faaliyetler Altyapı Teknik Direktörü Nurettin Şero ise takımın başında yeni olduğunu ve ilk maçında yeni bir sistemle oynamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "3 günlük bir antrenmanla çıktık ve takımı bir sistemle oynatmayı düşündük. İlk devre biraz başa baş oynadık ve Erzurumspor 1-0 öne geçti. İkinci devre yaptığımız değişikliklerle pozisyonlara girdik ve yediğimiz ikinci gol çok enteresandı. Bu golü yedikten sonra tamamıyla maç biraz koptu. Ama ikinci yarıda top üstünlüğü tamamıyla bizdeydi ama maçı 2-0 kaybettik. Burada hakemin çok büyük hataları vardı. Taç atışından faullerine her şeyde tamamıyla art niyetli, yanlış kararlar verdi. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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