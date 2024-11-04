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        Erzurum'da park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un İspir ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:14
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        Erzurum'da park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'un İspir ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Veysel Kaya (24) idaresindeki 06 AJ 068 plakalı otomobil, İspir-Erzurum kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında park halinde bulunan 25 ABB 347 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Kaya ile Hakan Turan (20) ve Mustafa Demir (23) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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