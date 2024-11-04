Erzurum'da park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Erzurum'un İspir ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Erzurum'un İspir ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Veysel Kaya (24) idaresindeki 06 AJ 068 plakalı otomobil, İspir-Erzurum kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında park halinde bulunan 25 ABB 347 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Kaya ile Hakan Turan (20) ve Mustafa Demir (23) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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