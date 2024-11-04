Erzurum'da dilencilere yönelik çalışma yapıldı

Erzurum'da polis, zabıta ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan ekip, dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kentin çeşitli noktalarında farklı gün ve saatlerde dilencilere yönelik denetimlerde bulundu.

Valilik onayı ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde "Güvenli Erzurum Dilenciliğin Önlenmesi ve Sosyal Destek Projesi" kapsamında 19 Eylül'den bu güne kadar 101 kişiye yasal işlem yapıldı ve dilencilikten elde edilen 16 bin 191 liraya el konuldu.