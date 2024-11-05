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        Erzurumspor FK, sahasında gol yemeden kazanıyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçı da gol yemeden kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:39
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        Erzurumspor FK, sahasında gol yemeden kazanıyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçı da gol yemeden kazandı.

        Süper Lig hedefiyle sezon öncesi 17 futbolcuyu renklerine bağlayan Erzurumspor FK, 11 haftada hanesine 22 puan yazdırdı.

        Kocaelispor'un önünde averajla ligin zirvesinde yer alan mavi-beyazlı ekip, bu sezon 5 dış, 6 iç saha maçına çıktı.

        Sezonun geride kalan 11 maçlık bölümünde 3 mağlubiyet, 1 beraberlik 7 galibiyet alan Erzurum temsilcisi, iç saha maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı'ndaki 6 maçı da gol yemeden galip tamamladı. Erzurum ekibi, seyircisinin önünde sırasıyla MKE Ankaragücü'nü 1-0, Yeni Malatyaspor'u 3-0, Esenler Erokspor'u, 2-0, Boluspor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 ve Amed Sportif Faaliyetleri'ni de 2-0 yendi.

        Mavi-beyazlı ekip, sezonun 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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