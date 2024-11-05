Erzurumspor FK, sahasında gol yemeden kazanıyor

Sezonun geride kalan 11 maçlık bölümünde 3 mağlubiyet, 1 beraberlik 7 galibiyet alan Erzurum temsilcisi, iç saha maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı'ndaki 6 maçı da gol yemeden galip tamamladı. Erzurum ekibi, seyircisinin önünde sırasıyla MKE Ankaragücü'nü 1-0, Yeni Malatyaspor'u 3-0, Esenler Erokspor'u, 2-0, Boluspor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 ve Amed Sportif Faaliyetleri'ni de 2-0 yendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçı da gol yemeden kazandı.

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