Erzurumlular, Aziziye Destanı'nın 147'nci yılında "ecdada saygı" için yürüdü

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da genç, yaşlı ve çocukların da katılımıyla 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlendi.

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyalarına, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince saygı yürüyüşü organize edildi.

Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyalarına yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından, tarihte olduğu gibi camilerde "Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapıldı.

Asker ve polislerin de katıldığı yürüyüş sırasında dokuz pare top atışı yapıldı. Yürüyüşte bazı vatandaşlar, o günün ruhunu yaşayabilmek adına tabyaya tepeleri aşarak ulaştı.

Çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu Erzurumlular, daha sonra sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyalarına kadar yürüdü.

Tabyalarda yaşanan zaferi anlatan Vali Çiftçi, "Ruslar, önce iki tabyayı ele geçirmişler, üçüncü tabyayı da ele geçirmek için şiddetli bir hücum başlatmışlardı fakat bu tabyalarda Yarbay Bahri Bey'in direnişi ile karşılaşınca üçüncü tabyayı ele geçiremediler. Sabah ağarana kadar direniş devam etti. Bu durumu haber alan Ordu Komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, ordusu ile yakınlarda bulunan Mecidiye Tabya'ya intikal etti ve düşmana karşı harekat başlattı." dedi.

Sabah namazı ile beraber top atışlarından da yiğit Erzurumluların mücadeleden haberinin olduğunu anlatan Çiftçi, "Ayazpaşa Camisi'nin Müezzini Abdullah Efendi de sabah namazındaki çağrısı ile Erzurum halkı tabyalara doğru üç dört koldan yardıma geldiler. Kadınlar, ellerine geçirdikleri baltalarla, sopalarla, erkekler kılıç, kalkan tüfeklerle askerin yardımına koştular. Askerimiz ve halkımız birlikte mücadele başlattılar. Ruslar, buradan deveboynu istikametine doğru geri püskürtülmüş oldu." diye konuştu.