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        Erzurumlular, Aziziye Destanı'nın 147'nci yılında "ecdada saygı" için yürüdü

        Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da genç, yaşlı ve çocukların da katılımıyla 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:07
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        Erzurumlular, Aziziye Destanı'nın 147'nci yılında "ecdada saygı" için yürüdü
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        Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da genç, yaşlı ve çocukların da katılımıyla 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlendi.

        Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyalarına, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince saygı yürüyüşü organize edildi.

        Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyalarına yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından, tarihte olduğu gibi camilerde "Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapıldı.

        Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan vatandaşlar, sabah namaz sonrası okunan selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği'ne yürüyerek burada dua etti.

        Çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu Erzurumlular, daha sonra sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyalarına kadar yürüdü.

        Asker ve polislerin de katıldığı yürüyüş sırasında dokuz pare top atışı yapıldı. Yürüyüşte bazı vatandaşlar, o günün ruhunu yaşayabilmek adına tabyaya tepeleri aşarak ulaştı.

        Tabyada, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı, şiirler ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup İl Müftüsü Rüstem Can tarafından dua edildi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, mini konser verdi. Nene Hatun'un evlatlarıyla konuşmasının canlandırıldığı bölümde bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Rus ve Ermeni kuvvetlerine karşı mücadele edilen tabyaları gezen vatandaşlar, Aziziye savunmasında fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrini de ziyaret etti.

        - "Tarihte emsalsiz zaferlerden birini oluşturdu"

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, katılım sayısından dolayı memnun olduklarını söyledi.

        Tabyalarda yaşanan zaferi anlatan Vali Çiftçi, "Ruslar, önce iki tabyayı ele geçirmişler, üçüncü tabyayı da ele geçirmek için şiddetli bir hücum başlatmışlardı fakat bu tabyalarda Yarbay Bahri Bey'in direnişi ile karşılaşınca üçüncü tabyayı ele geçiremediler. Sabah ağarana kadar direniş devam etti. Bu durumu haber alan Ordu Komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, ordusu ile yakınlarda bulunan Mecidiye Tabya'ya intikal etti ve düşmana karşı harekat başlattı." dedi.

        Sabah namazı ile beraber top atışlarından da yiğit Erzurumluların mücadeleden haberinin olduğunu anlatan Çiftçi, "Ayazpaşa Camisi'nin Müezzini Abdullah Efendi de sabah namazındaki çağrısı ile Erzurum halkı tabyalara doğru üç dört koldan yardıma geldiler. Kadınlar, ellerine geçirdikleri baltalarla, sopalarla, erkekler kılıç, kalkan tüfeklerle askerin yardımına koştular. Askerimiz ve halkımız birlikte mücadele başlattılar. Ruslar, buradan deveboynu istikametine doğru geri püskürtülmüş oldu." diye konuştu.

        Aziziye Tabyaları'ndaki zaferin önemine dikkati çeken Çiftçi, "Askerimiz ve halkımızın bu zaferi, tarihte emsalsiz zaferlerden birini oluşturdu. Alvarlı Efe Hazretleri'nin ifade ettiği gibi 'mülk-i İslam'ın kilidi olan Erzurum'un' bu tabyalarda cereyan eden savaşı, Türk tarihinde emsalsiz kahramanlık örneklerinden birini teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

        Valilik olarak hem zaferin yıl dönümünü anmak hem de gelecek nesillere aktarılması için programın tertip edildiğini belirten Çiftçi, katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

        Yürüyüşe Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Nene Hatun'un torunu Güner Yamanoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, asker ve polisler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Programda tabyaların temizlik ve bakımını gerçekleştiren kamu kurumlarına da teşekkür plaketi verildi.

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