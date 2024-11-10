Erzurum'da boş araziye düşen tırın sürücüsü öldü, iki kişi yaralandı
Erzurum'da yoldan çıkıp boş araziye düşen tırın sürücüsü öldü, iki kişi yaralandı.
Erzurum'da yoldan çıkıp boş araziye düşen tırın sürücüsü öldü, iki kişi yaralandı.
Tortum ilçesinden Erzurum istikametine gelen Ahmet D'nin kullandığı tır, Dumlu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkıp boş araziye düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, 61 yaşındaki Ahmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün eşi olduğu öğrenilen Dilek D. ve araçtaki Mükerrem P. yaralandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.