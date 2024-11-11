Erzurum'da Bizans dönemine ait 104 sikke ele geçirildi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait 104 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Aşkale ilçesinde yaptıkları operasyonda, H.İ.D. (27), İ.A. (22) ve A.A'nın (25) üstlerinde, eşyalarında ve araçlarında yaptıkları aramalarda, Bizans dönemine ait 104 sikke ele geçirdi.