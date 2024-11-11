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        Erzurum'da Bizans dönemine ait 104 sikke ele geçirildi

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait 104 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:50 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:56
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        Erzurum'da Bizans dönemine ait 104 sikke ele geçirildi
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        Erzurum'un Aşkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait 104 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, Aşkale ilçesinde yaptıkları operasyonda, H.İ.D. (27), İ.A. (22) ve A.A'nın (25) üstlerinde, eşyalarında ve araçlarında yaptıkları aramalarda, Bizans dönemine ait 104 sikke ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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