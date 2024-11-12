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        Elif öğretmen sayesinde atletizme başlayan Erzurumlu kızlar başarıya koşuyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da eski milli atlet olan beden eğitimi öğretmeni Elif Eyüp'ün Aşkale ilçesinde aileleri ikna edip spora kazandırdığı kızlar, başarıdan başarıya koşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:05
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        Elif öğretmen sayesinde atletizme başlayan Erzurumlu kızlar başarıya koşuyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da eski milli atlet olan beden eğitimi öğretmeni Elif Eyüp'ün Aşkale ilçesinde aileleri ikna edip spora kazandırdığı kızlar, başarıdan başarıya koşuyor.

        Aşkale Koçak İlkokulu-Ortaokulunda ücretli olarak beden eğitimi öğretmenliği yapan ve 800 metrede Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli atlet Elif Eyüp, 5 yıl önce geçirdiği sakatlık sonucu atletizm sporunu bırakmak zorunda kaldı.

        Yaklaşık 4 yıl önce göreve başladığı ilçedeki okullarda tarama yapıp yetenekli çocukları keşfeden Eyüp, özellikle kız çocuklarının atletizmle ilgilenmesini istemeyen velilerle görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucu ailelerini ikna ettiği kız çocuklarının atletizme başlamasına vesile olan Eyüp, 20 erkek ve 20 kız öğrencisiyle okulun spor salonunda belirli günlerde antrenman yapıyor.

        - Öğretmenleri gibi milli sporcu olmayı hedefliyorlar

        Siirt'te 2023'te gerçekleştirilen kros yarışlarında Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2024'ün şubat ayında Bursa'da düzenlenen atletizm yarışmalarında 300 ve 600 metrede Türkiye 3'üncüsü olan öğrenciler, öğretmenleri gibi milli sporcu olmayı hedefliyor.

        Öğretmen Elif Eyüp, AA muhabirine, 4 yıl önce keşfettiği yetenekli çocuklarla okulda ve salonda antrenman yaptıklarını, öğrencilerini yarışlara hazırladığını söyledi.

        Çocuklarla il düzeyinde yarışlara katıldıklarını ifade eden Eyüp, şöyle konuştu:

        "Çocuklarla ilde dereceler yaparak bölgelere, bölgeden de derece yaparak Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Bugüne kadar 200'den fazla sporcu yetiştirdim. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu, sonraki süreçte milli takıma sporcu yetiştirebilmek. Türkiye şampiyonu olan üçüzlerim var. Şu an profesyonel anlamda 15-20 arasında yetiştirdiğim sporcum var."

        - "Aileleri tek tek evlerinde ziyaret ettim"

        Eyüp, ilk zamanlarda özellikle kız çocuklarının ailelerinde atletizme yönelik ön yargı olduğunu dile getirdi.

        Zamanla ön yargıları aştıklarını anlatan Eyüp, "Yetenekli çocukları ailelerini evlerinde ziyaret ettim. Ailelerin gönlünü yaparak, ikna ederek çocukları spora kazandırdım. Önceden kız çocuklarının atletizme yönelmesine tepki vardı, şimdi daha çok kızımız spora geliyor. Aileleri okula ve çalıştığımız salonlara davet ettim. Aileler antrenmanları gelip izliyor. " diye konuştu.

        Öğrenci velisi çiftçi Mithat Acar ise Elif öğretmene desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Bizim yapamadığımızı çocuklarımızın yaptığını görünce çok mutlu oluyoruz. Okula ve antrenmana gelmesi için tarımsal işlere bile kızımı götürmedim. Kızımla gurur duyuyorum." dedi.

        Öğrencilerden Ecenur Acar da Elif öğretmen sayesinde tanıştığı atletizmde başarılar elde ettiğini, öğretmeni gibi milli sporcu olmayı hedeflediğini kaydetti.

        Velilerden Çiğdem Özhan ise Elif öğretmen sayesinde iki kızının spora kazandırıldığını belirterek, her zaman çocuklarına destek vereceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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