Erzurum'da sis, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu

Soğuk nedeniyle araç camlarının buzla kaplandığı ve bitkilerde kırağının oluştuğu şehirde, bazı vatandaşların araçlarını branda benzeri örtülerle soğuktan korumaya çalıştığı görüldü.

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Diğer yandan koyun besicileri de meralarda koyunlarını otlatmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Abbas Tekçe, "Geceleri çok soğuk oluyor, sabah arabalarımızı çalıştıramıyoruz, akülerimiz boşalıyor." dedi.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı göletler dondu.

Bazı cami ve yerleşim yerleri sisle kaplandı.

Kent genelinde sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle bazı kesimlerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler, trafikte dikkatli ilerlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da araçların camları buz tuttu, kaldırım ve yollarda buzlanma, ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

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