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        Erzurum'da açılan "Masumiyetin Katli" adlı sergiyle İsrail'in saldırılarına dikkat çektiler

        İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekmek için hazırlanan "Masumiyetin Katli" isimli sergi, Atatürk Üniversitesi'nde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:42 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:46
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        Erzurum'da açılan "Masumiyetin Katli" adlı sergiyle İsrail'in saldırılarına dikkat çektiler
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        İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekmek için hazırlanan "Masumiyetin Katli" isimli sergi, Atatürk Üniversitesi'nde açıldı.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin Sanat Galerisi'nde açılan fotoğraf sergisinde, sanatın önemli bir duruşu olduğunu söyledi.

        Bazen yüzlerce ya da binlerce sayfayla ifade edilemeyen bir olayın bir resimle ya da sanat eseriyle ortaya konulabildiğini belirten Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sanatkarlarının da birçok mesajı özet bir şekilde sanat eserleriyle verebildiğini anlattı.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Tatar ise sadece bombalarla öldürülen değil, hayata dair her şeyden mahrum edilen Gazzeli, Filistinli ve o bölgenin çocuklarına ithafen bir sergi düzenlediklerini belirtti.

        Serginin projesinin yaklaşık iki yıl önce başladığını dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

        "Serginin temel teması olarak yetimlerin en başı dediğim Hazreti İsa ve daha öncesinde gelen Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya gibi masumiyetin timsali peygamberleri katleden, önceleri övülmüş sonra lanetlenmiş kavmin katliamlarının burada 400 yıllık bir serüveni var. Daha sonra günümüze taşınan bu serüvenin gözler önüne serildiği bir sergi. Burada Hristiyan Avrupa'nın 1400'lerden başlayarak 1900'lere kadar önemli ressamlarının yapmış olduğu Hazreti İsa’nın çarmıha gerilişi kompozisyonları yeni bir dille Gazzeli çocukların naaşlarıyla yeniden kolajlanarak sunuldu. Bugün orada katledilen 40 bin çocuk da masum. Onları da tekrar katlediyorlar ve ana tema olarak bunu gözleri önüne sermek istedik."

        Sergi, 30 Kasım'a kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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