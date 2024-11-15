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        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor

        Erzurum'da polisler, üniversite öğrencilerini "El Ele Güvenli Geleceğe" ve "Gençlik Güvenli Gelecek" projeleriyle bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:50
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        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor
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        Erzurum'da polisler, üniversite öğrencilerini "El Ele Güvenli Geleceğe" ve "Gençlik Güvenli Gelecek" projeleriyle bilgilendiriyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personelleri, Atatürk Üniversitesi'nde, öğrencilerin yararlı birey olarak yetişmesi, öğrencilere polisin her zaman yanlarında olduğumuz mesajını vermek, terör örgütleri tarafından yürütülen propagandayı etkisiz kılmak, terör örgütlerinin üniversitedeki illegal yapılanmalarına katılımı engellemek ve azaltmak amacıyla çalışma yaptı.

        Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri Fakültelerinde 450 öğrenciye sunum yapan polisler, ardından stant açarak bilgilendirme broşürü dağıttı.

        Etkinlik kapsamında öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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