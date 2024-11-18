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        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar "Şinasi'nin Şair Evlenmesi" oyununu sahneledi

        Erzurum'da, devlet korumasındaki çocuklar tarafından "Şinasi'nin Şair Evlenmesi" tiyatro oyununun gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:12
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        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar "Şinasi'nin Şair Evlenmesi" oyununu sahneledi
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        Erzurum'da, devlet korumasındaki çocuklar tarafından "Şinasi'nin Şair Evlenmesi" tiyatro oyununun gösterimi yapıldı.

        Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Gösteri Salonu'nda düzenlenen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan koruma ve bakım altındaki çocuklar, "Şinasi'nin Şair Evlenmesi" tiyatro oyununu sahneledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, kendilerine bağlı kuruluşlarda kalan koruma altındaki 18 çocuğun tiyatro eğitimi aldığını ve bu eğitimlerini sahnede taçlandırdıklarını söyledi.

        Çocukların, Şinasi'nin Şair Evlenmesi oyununu sergilediklerini anlatan Aykut, "Çok ciddi bir emek ve çaba var. 8 aylık süren bir çalışma. Bugün burada bunun meyvelerini alacağız. Ayrıca 25. Ulusal Çocuk Forumu kapsamında 'Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları'nda Doğu Anadolu Bölge koordinatörlüğü seçildik. Bu illerden gelen 42 çocuk ile beraber tiyatro oyununu izledik." ifadelerini kullandı.

        Tiyatro oyununa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, koruma altındaki çocuklar ile vatandaşlar katıldı.

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