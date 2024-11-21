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        Erzurum'da bulunan yediuyur yavrusu şırıngayla damla damla verilen sütle besleniyor

        Erzurum'da bitkin halde bulunan nesli koruma altındaki yediuyur yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:00
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        Erzurum'da bulunan yediuyur yavrusu şırıngayla damla damla verilen sütle besleniyor
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        Erzurum'da bitkin halde bulunan nesli koruma altındaki yediuyur yavrusu koruma altına alındı.

        Kent kırsalında yerde bitkin halde yediuyur yavrusu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        Ekiplerce teslim alınan yediuyur yavrusu koruma altına alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından şırınga yardımıyla damla damla süt verilerek beslenen ve özenle bakımları yapılan yaklaşık 6 santimetrelik yediuyur yavrusu, tamamen sağlığına kavuşup erişkin döneme geldikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

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