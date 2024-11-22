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        Erzurum'da geleceğin bisiklet şampiyonları okullarda keşfediliyor

        Erzurum'da bisiklet antrenörü Ömer Faruk Demir, okullarda yetenek taraması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:46
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        Erzurum'da geleceğin bisiklet şampiyonları okullarda keşfediliyor
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        Erzurum'da bisiklet antrenörü Ömer Faruk Demir, okullarda yetenek taraması yapıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli bisiklet antrenörü Demir, bu branşta yetenekli çocukları tespit etmek için okullarda yetenek taraması yapıyor.

        Bu kapsamda Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden Demir, burada kask ve eldiven taktırıp bisiklet sürdürdüğü öğrencilerden yetenekli olanları tespit etti.

        Taramalarda öğrencilere güvenli bisiklet eğitimi de veren Demir, geleceğinin bisiklet şampiyonlarını yetiştirmek için her hafta okullarda tarama yaparak keşfettiği öğrencileri özel eğitime alıyor.

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