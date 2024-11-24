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        Erzurum ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

        Erzurum ve Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:39 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:39
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        Erzurum ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
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        Erzurum ve Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Erzurum’da bir süredir devam eden sağanak, akşam saatlerinden itibaren kara dönüştü.

        Yağış nedeniyle kentteki tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Bazı sürücüler ve vatandaşlar karlı yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

        - Tunceli

        Tunceli’de yoğun kar yağışı ve tipi bazı kara yollarında ulaşımı zorlaştırdı.

        Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı kentte, evlerin çatıları ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

        İl Özel İdaresi, Karayolları 86. Şube Şefliği ve Tunceli Belediyesine bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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