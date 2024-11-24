Erzurum ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

İl Özel İdaresi, Karayolları 86. Şube Şefliği ve Tunceli Belediyesine bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

Tunceli’de yoğun kar yağışı ve tipi bazı kara yollarında ulaşımı zorlaştırdı.

Bazı sürücüler ve vatandaşlar karlı yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

Yağış nedeniyle kentteki tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Erzurum’da bir süredir devam eden sağanak, akşam saatlerinden itibaren kara dönüştü.

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