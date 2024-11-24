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        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzurum-Tekman kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:54 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:54
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        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Erzurum-Tekman kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Erzurum-Tekman kara yolunun 10 ile 55. kilometreleri arasındaki mesafe, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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