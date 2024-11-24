Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Açıklamada, "Erzurum-Tekman kara yolunun 10 ile 55. kilometreleri arasındaki mesafe, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

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