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        Erzurum'da direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:48 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:57
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        Erzurum'da direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
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        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

        Kars'ın Kağızman ilçesinden Erzurum'a yolcu getiren A.P. idaresindeki 34 KF 5395 plakalı minibüs, Erzurum-Pasinler kara yolu üzerindeki Aziziye Tabyaları girişi mevkisinde aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki 8 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan il merkezinde yoğun kar etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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