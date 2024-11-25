Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 66 santimetreyle Çambaşı'nda ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 66 santimetreyle Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 66 santimetreyle Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Çambaşı'nda 66, Ergan ve Erciyes'te 60, Palandöken'de 51, Keltepe'de 50, Zigana'da 45, Akdağ'da 41, Kartalkaya'da 40, Uludağ'da 37, Mersivan'da 33, Nemrut ve Ilgaz'da 27, Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba ve Palandöken 2'de 21, Hakkari'de 13, Hesarek ve Murat Dağı'nda 12, Davraz ve Elmadağ'da 9 ve Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)
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