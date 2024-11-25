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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 66 santimetreyle Çambaşı'nda ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 66 santimetreyle Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:22
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 66 santimetreyle Çambaşı'nda ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 66 santimetreyle Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Çambaşı'nda 66, Ergan ve Erciyes'te 60, Palandöken'de 51, Keltepe'de 50, Zigana'da 45, Akdağ'da 41, Kartalkaya'da 40, Uludağ'da 37, Mersivan'da 33, Nemrut ve Ilgaz'da 27, Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba ve Palandöken 2'de 21, Hakkari'de 13, Hesarek ve Murat Dağı'nda 12, Davraz ve Elmadağ'da 9 ve Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 25.11.2024 En düşük En yüksek
        Çambaşı KKY -7 -5
        Ergan KY -9 -5
        Erciyes KY -13 -9
        Palandöken KKY -8 -7
        Keltepe KY -10 -8
        Akdağ KKY -8 -5
        Kartalkaya KY -11 -9
        Uludağ HKY -9 -3
        Mersivan KKY -3 -1
        Ilgaz KY -9 -8
        Nemrut KKY -3 -1
        Yıldız Dağı KY -8 -5
        Hakkari KKY -6 -3
        Murat Dağı PB -10 -5
        Hesarek KY -7 -4

        (KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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