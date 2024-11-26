Doğu Anadolu'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı

Erzurum ile Tunceli'nin il merkezlerine, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın ise yüksek kesimlerine yağan kar sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Dondurucu soğukların yaşandığı şehir, kar ve buzla kaplandı.

Belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 17 derece ile Çat ilçesinde ölçüldü. - Tunceli Tunceli’de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Termometrelerin gece eksi 2'yi gösterdiği kentte, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Şehirdeki dağların zirveleri ise sisle kaplandı.

- Ardahan Yüksek kesimlerine kar yağan Ardahan’da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Yüksek noktalarda ise tipi etkili oldu. - Kars Kars'ta da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece kaydedildi.

Yüksek noktalarında kar bulunan kentte, dondurucu soğuklar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanmalar oluştu. Beyaza bürünen Sarıkamış ilçesinde de kar yerini soğuk havaya bıraktı. Vatandaşlardan Serhat Yıldız, gece havanın çok soğuk olduğunu belirterek, ilçeye daha çok kar yağmasını diledi. Öte yandan ilçe kırsalında karlı arazide avlanan tilki görüntülendi.