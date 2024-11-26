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        Doğu Anadolu'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı

        Erzurum ile Tunceli'nin il merkezlerine, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın ise yüksek kesimlerine yağan kar sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:57 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:57
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        Doğu Anadolu'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı
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        Erzurum ile Tunceli'nin il merkezlerine, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın ise yüksek kesimlerine yağan kar sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yerini soğuk havaya bıraktı.

        Dondurucu soğukların yaşandığı şehir, kar ve buzla kaplandı.

        Belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor.

        Öte yandan kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 17 derece ile Çat ilçesinde ölçüldü.

        - Tunceli

        Tunceli’de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu.

        Termometrelerin gece eksi 2'yi gösterdiği kentte, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Şehirdeki dağların zirveleri ise sisle kaplandı.

        - Ardahan

        Yüksek kesimlerine kar yağan Ardahan’da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        Yüksek noktalarda ise tipi etkili oldu.

        - Kars

        Kars'ta da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece kaydedildi.

        Yüksek noktalarında kar bulunan kentte, dondurucu soğuklar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanmalar oluştu.

        Beyaza bürünen Sarıkamış ilçesinde de kar yerini soğuk havaya bıraktı.

        Vatandaşlardan Serhat Yıldız, gece havanın çok soğuk olduğunu belirterek, ilçeye daha çok kar yağmasını diledi.

        Öte yandan ilçe kırsalında karlı arazide avlanan tilki görüntülendi.

        - Ağrı

        Ağrı'da da termometreler gece eksi 4 dereceyi gösterdi.

        Yüksek rakımlı köylerinde kar etkili olan şehirde, dağlar da beyaza büründü.

        Soğuk havanın etkisiyle araç camları buzla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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