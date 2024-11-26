Erzurum'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söz konusu yolların açılması için hem kent içinde hem de kırsal alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 341 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, kara yollarında ise sis etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.