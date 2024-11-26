DÜZELTME - "Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı tutuklandı" başlıklı haberimizin başlık, giriş ve son paragrafında sehven yer alan "7 zanlı tutuklandı" ifadesi, "etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı" şeklinde düzeltilmiştir.
Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı.
Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Erzurum, İstanbul, Kütahya, Ağrı, Ardahan, Samsun ve Kars'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye ait evlerde bölge talebe mesulü ve ev abisi olarak örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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