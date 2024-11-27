Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 02:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 02:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

        İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda soğuk hava ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Buna göre 27 Kasım'da Uzundere, Tortum, Tekman, Pasinler, Karayazı, Oltu, Narman ve Olur ilçelerinin genelinde, Horasan, Çat, Aşkale'de ise taşımalı ve kırsal mahallelerdeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

        Ayrıca ilçe genelinde eğitime ara verilen yerlerde hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
        İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor
        Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Erzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Bakan Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmenler için düzenlenen konsere katıldı
        Bakan Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmenler için düzenlenen konsere katıldı
        Erzurum'da kadına yönelik siber şiddet ve çözümü konuşuldu
        Erzurum'da kadına yönelik siber şiddet ve çözümü konuşuldu
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Erzurum'da cezaevinden firar ederek eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Erzurum'da cezaevinden firar ederek eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...