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        Erzurum'da bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Erzurum'un Çat ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:22
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        Erzurum'da bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Erzurum'un Çat ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı Suç Araştırma Kısmı, Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye bağlı Hatunan Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta A.A'nın ateşli silahla kasten öldürülmesiyle ilgili çalışmalara başladı.

        Çat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ekipler tüm delillerin analiz edilmesiyle elde edilen bulgular eşliğinde olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 şüpheliyi tespit etti.

        Ekiplerce Erzurum ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı.​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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