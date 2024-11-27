Erzurum'da bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Çat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ekipler tüm delillerin analiz edilmesiyle elde edilen bulgular eşliğinde olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 şüpheliyi tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı Suç Araştırma Kısmı, Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye bağlı Hatunan Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta A.A'nın ateşli silahla kasten öldürülmesiyle ilgili çalışmalara başladı.

Erzurum'un Çat ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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