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        Erzurum'da mesire alanlarında alkol tüketen 1076 kişiye 2 milyon lirayı aşkın ceza

        Erzurum'da mesire alanları ve benzeri yerlerde alkol tüketen 1076 kişiye, 2 milyon 207 bin 952 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:34
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        Erzurum'da mesire alanlarında alkol tüketen 1076 kişiye 2 milyon lirayı aşkın ceza
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        Erzurum'da mesire alanları ve benzeri yerlerde alkol tüketen 1076 kişiye, 2 milyon 207 bin 952 lira ceza kesildi.

        Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 2 Eylül 2024 tarihli 2024/3 Valilik genel emri doğrultusunda çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, mesire alanları ve benzeri alanlarda alkol tüketen 1076 kişiye, 2 milyon 207 bin 952 lira ceza yazdı.

        Ekipler, saat 22.00 sonrası alkol satışı yapan 10 işletmeye ayrı ayrı 341 bin 223 lira, 18 yaşından küçüklere alkol sattığı tespit edilen 1 işletmeye de 400 bin lira ceza kesti.

        Ayrıca maksat dışı bıçak taşıyan 66 kişiye, 135 bin 432 lira idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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