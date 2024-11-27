Erzurum'da mesire alanlarında alkol tüketen 1076 kişiye 2 milyon lirayı aşkın ceza

Erzurum'da mesire alanları ve benzeri yerlerde alkol tüketen 1076 kişiye, 2 milyon 207 bin 952 lira ceza kesildi.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 2 Eylül 2024 tarihli 2024/3 Valilik genel emri doğrultusunda çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, mesire alanları ve benzeri alanlarda alkol tüketen 1076 kişiye, 2 milyon 207 bin 952 lira ceza yazdı.