Erzurum'da mesire alanlarında alkol tüketen 1076 kişiye 2 milyon lirayı aşkın ceza
Erzurum'da mesire alanları ve benzeri yerlerde alkol tüketen 1076 kişiye, 2 milyon 207 bin 952 lira ceza kesildi.
Erzurum'da mesire alanları ve benzeri yerlerde alkol tüketen 1076 kişiye, 2 milyon 207 bin 952 lira ceza kesildi.
Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 2 Eylül 2024 tarihli 2024/3 Valilik genel emri doğrultusunda çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, mesire alanları ve benzeri alanlarda alkol tüketen 1076 kişiye, 2 milyon 207 bin 952 lira ceza yazdı.
Ekipler, saat 22.00 sonrası alkol satışı yapan 10 işletmeye ayrı ayrı 341 bin 223 lira, 18 yaşından küçüklere alkol sattığı tespit edilen 1 işletmeye de 400 bin lira ceza kesti.
Ayrıca maksat dışı bıçak taşıyan 66 kişiye, 135 bin 432 lira idari ceza uygulandı.
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