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        Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayak sezonu başladı

        Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:15
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        Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayak sezonu başladı
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        Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı.

        Kentte son günlerde etkili olan yağışla Palandöken'de kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'nin işlettiği kayak merkezinde, hummalı çalışmayla pistler hazır hale getirildi.

        Sezonun bugün başlayacağı duyurusu üzerine çok sayıda kayaksever, kayak heyecanı yaşamak için Palandöken'e çıktı.

        Teleferiklerden ilk güne özel ücretsiz faydalanan ziyaretçiler, güneşli havada sezonun ilk kayak keyfini yaşadı.

        - "Kalın bir kar tabakası var"

        Kayakseverlerden Kıvanç Kütüker, kayak yapmayı çok özlediğini söyledi.

        Palandöken'de sezonun uzun sürmesi nedeniyle en son 2 Haziran'da kayak yaptığını ifade eden Kütüker, "Pistlerde ilk gün olmasına rağmen kalın bir kar tabakası var. Çok güzel bir kar yapısı var. Kristal kara yakın bir yapı. Toz karda kaymak çok daha zevkli oluyor." dedi.

        Güneş Tiryaki ise pistlerin hazır olduğunu öğrenir öğrenmez İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini anlatarak, "Çok mutluyum. Uzun zamandır bekliyorduk. Haberi duyunca hemen geldik. Bugün ilk günümüz. Pistler çok güzel. Bir hafta kadar kalıp kayak yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a döneceğim." diye konuştu.

        Kayak merkezinde ilerleyen günlerde resmi açılış programı düzenlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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