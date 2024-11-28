Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayak sezonu başladı

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışla Palandöken'de kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'nin işlettiği kayak merkezinde, hummalı çalışmayla pistler hazır hale getirildi.

Palandöken'de sezonun uzun sürmesi nedeniyle en son 2 Haziran'da kayak yaptığını ifade eden Kütüker, "Pistlerde ilk gün olmasına rağmen kalın bir kar tabakası var. Çok güzel bir kar yapısı var. Kristal kara yakın bir yapı. Toz karda kaymak çok daha zevkli oluyor." dedi.

Güneş Tiryaki ise pistlerin hazır olduğunu öğrenir öğrenmez İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini anlatarak, "Çok mutluyum. Uzun zamandır bekliyorduk. Haberi duyunca hemen geldik. Bugün ilk günümüz. Pistler çok güzel. Bir hafta kadar kalıp kayak yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a döneceğim." diye konuştu.