Erzurum'da "kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık" için resim sergisi açıldı

Erzurum'da lise öğrencilerinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı resim sergisi açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri tarafından yapılan, kadına yönelik şiddeti anlatan resimler yer aldı.

Agamograf tekniğiyle hazırlanan resimlerin bir yüzü mutlu kadın, diğer yanında ise dikkati çekmek amacıyla şiddet gören kadın teması yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Liseli çocukların yaptığı birçok resmin stantlarda yer aldığını belirten Aykut, "Kadına yönelik şiddetle mücadele günü nedeniyle bir farkındalık yarışması ve yaptık ve yapılan resim yarışmasında 6 öğrencimiz ödül aldı." dedi.

Şiddeti sanat yoluyla anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Aykut, "Burada 40'ın üzerinde resim icra ediliyor. Bu resimler agamograf tekniğiyle yapıldı. Resimlerin bir yüzünde mutlu kadın diğer tarafında ise şiddete uğrayan kadın figürü var. Öğrencilerimiz sanatla şiddete karşı farkındalıklarını vurguladılar. Bun noktada bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz. Diğer kurumlarla birlikte bu çalışmaları devam ettireceğiz ve şiddete 'sıfır' tolerans ile hareket edeceğiz." diye konuştu.