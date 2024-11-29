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        Erzurum'da karla kaplı kayalık alana saklanan 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından karla kaplı kayalık alanda saklanırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:12
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        Erzurum'da karla kaplı kayalık alana saklanan 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından karla kaplı kayalık alanda saklanırken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda saha çalışması yapan jandarma ekipleri, Pasinler ilçesinin Yastıktepe Mahallesi bölgesinde karla kaplı kayalık alanda Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, jandarmada işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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