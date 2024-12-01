Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Sezona başlayan Palandöken hafta sonu kayakseverlerle doldu

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak heyecanı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:55 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezona başlayan Palandöken hafta sonu kayakseverlerle doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak heyecanı başladı.

        Kasım ayındaki yoğun kar yağışı, her sezon depolanan kar ve suni karlamayla Palandöken'deki pistler hazır hale getirildi.

        Palandöken'e gelen çok sayıda ziyaretçi, güneşli havada 70 santimetre sıkıştırılmış karda kayak, snowboard yaptı, çocuklar ise hafta sonu tatilini fırsat bilerek aile ve arkadaşlarıyla kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

        Kayakseverlerden Mehmet Önerge, AA muhabirine, pistlerin hazır hale gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Pistlerin resmi açılışının yapılmasını beklediklerini ifade eden Önerge, "Şu an pistler tamamen buzla kaplı ve pistlerin açılmasını dört gözle bekliyoruz. Ayın 5'i gibi dediler ve umarım ertelemezler. Yaz güneşi şu an var ve bu şartlarda biraz zor gibi. Herkesi buraya bekleriz. Herkesin Erzurum'a gelip bu heyecanı kesinlikle tatması lazım." dedi.

        14 yaşındaki Sıraç Zengin de Tekirdağ'dan gelen arkadaşıyla kızakla kaydıklarını, sezon boyunca her zaman geleceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        Eksi 25,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk kenti Erzurum'da havaya atılan sı...
        Eksi 25,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk kenti Erzurum'da havaya atılan sı...
        Eksi 25,3 ile Türkiye'nin en soğuk kenti Erzurum'da havaya atılan sıcak su,...
        Eksi 25,3 ile Türkiye'nin en soğuk kenti Erzurum'da havaya atılan sıcak su,...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Palandöken'de ö...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Palandöken'de ö...
        Laboratuvarda 'mutant' Karadeniz alabalığı ürettiler; gıda güvenliği incele...
        Laboratuvarda 'mutant' Karadeniz alabalığı ürettiler; gıda güvenliği incele...
        "Dadaş 25 Hava Ambulansı" 10 ildeki hastaların imdadına yetişiyor
        "Dadaş 25 Hava Ambulansı" 10 ildeki hastaların imdadına yetişiyor
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor