Erzurum'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

Akbulut, AA muhabirine, sokak kedileri için aldığı mamaları yaşadığı mahalledeki çöp konteyneri kenarına bıraktığı esnada vaşağı fark ettiğini söyledi.

İlçede esnaflık yapan Murat Boz ile Rıdvan Akbulut, ilçenin farklı noktalarındaki çöp konteyneri yakınlarında yiyecek arayan bir vaşak olduğunu fark edip cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.

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