Erzurum'da 777 kaçak parfüm ele geçirildi

Parfümler, Gümrük Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler, 21 Kasım'da Aşkale ile 29 Kasım'da Horasan ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde yaptıkları aramalarda çeşitli boy ve markada 777 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Aşkale ve Horasan ilçelerinde gümrük kaçağı ürünlerine yönelik çalışma başlattı.

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