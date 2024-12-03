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        Erzurum'da 777 kaçak parfüm ele geçirildi

        Erzurum'un Aşkale ve Horasan ilçelerinde, 777 kaçak parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:24
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        Erzurum'da 777 kaçak parfüm ele geçirildi
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        Erzurum'un Aşkale ve Horasan ilçelerinde, 777 kaçak parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Aşkale ve Horasan ilçelerinde gümrük kaçağı ürünlerine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, 21 Kasım'da Aşkale ile 29 Kasım'da Horasan ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde yaptıkları aramalarda çeşitli boy ve markada 777 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

        Parfümler, Gümrük Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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