Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da toprağın donması nedeniyle 500 mezar yeri şimdiden hazırlandı

        Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Erzurum'da, defin işlemlerinde herhangi bir problem yaşanmaması için belediye görevlilerince 500 mezar yeri şimdiden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da toprağın donması nedeniyle 500 mezar yeri şimdiden hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Erzurum'da, defin işlemlerinde herhangi bir problem yaşanmaması için belediye görevlilerince 500 mezar yeri şimdiden açıldı.

        Kışın hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye düştüğü kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri "kara kış"ta toprağın donması nedeniyle öncesinden bazı hazırlıklar yapıyor.

        Çetin kış koşullarının yaşandığı kentte, defin işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, yakınlarını kaybedenlerin kışın zorluk yaşamaması için Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında 500 kişilik mezar yeri açtı.

        İş makinesi desteğiyle mezar yerlerini açan görevliler, ardından bu alanlarda kompresör, kazma ve küreklerle düzenleme çalışması yaptı.

        Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlisi Abdullah Demir, gazetecilere, 11 yıldır mezar açma işiyle uğraştığını söyledi.

        Kentteki çetin kış koşullarının zorluklarından bahseden Demir, "Kış şartları Erzurum'da ağır olduğu için, don olayından dolayı definlerimiz rahat olsun diye mezarları erkenden hazırlıyoruz. Kışın kar yağdı mı mezarların içinin karını temizliyoruz. O şekilde vatandaşımız mağdur olmuyor." dedi.

        Toprağın donmasına karşı önceden tedbir aldıklarını anlatan Demir, "Kepçe kazıyor, biz de içinin lahitini kazma kürekle yapıyoruz. Kar yağdığında içini temizliyoruz hazır oluyor, zorluk çekmiyoruz. Kışın hazırladığımız mezarların yetersiz olma durumu olmadı. Hazırladığımız mezarlar kış boyunca yeterli oluyor. Yaza kadar sıkıntı çekmiyoruz, yoksa yazın eşmezsek mümkün değil eşemeyiz. Amacımız halkımız mağdur olmasın." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Akarsular göller dondu! Termometre -23'ü gördü! Rekoru o şehir kırdı!
        Akarsular göller dondu! Termometre -23'ü gördü! Rekoru o şehir kırdı!
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"

        Benzer Haberler

        Erzurum'daki karla kaplı Narman Peribacaları ziyaretçilerini ağırlıyor
        Erzurum'daki karla kaplı Narman Peribacaları ziyaretçilerini ağırlıyor
        Palandöken'de konaklamalı 500 bin turistin ağırlanması hedefleniyor
        Palandöken'de konaklamalı 500 bin turistin ağırlanması hedefleniyor
        Erzurum'da günde 970 kamyon kar, şehir dışına taşınıyor
        Erzurum'da günde 970 kamyon kar, şehir dışına taşınıyor
        Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
        Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
        Erzurum'da 777 kaçak parfüm ele geçirildi
        Erzurum'da 777 kaçak parfüm ele geçirildi
        Jandarmadan 2,8 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu
        Jandarmadan 2,8 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu