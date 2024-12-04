Erzurum'da jandarma kazaları önlemek için geçen ay 33 bin araç denetledi Erzurum'da jandarma ekipleri trafik kazalarını önlemek için yaptığı denetimlerde geçen ay 33 bin 50 aracı kontrol etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 04.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:40 facebook

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