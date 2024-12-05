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        Erzurum'da kasım ayında 59 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 59 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:10
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        Erzurum'da kasım ayında 59 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 59 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, 1-30 Kasım tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyonlar sonucu yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 59 düzensiz göçmen yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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