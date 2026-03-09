Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da satranç oynanan kahvehaneye federasyon başkanından ziyaret

        Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, Erzurum'da satranç tutkunlarının bir araya geldiği kahvehaneyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da satranç oynanan kahvehaneye federasyon başkanından ziyaret

        Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, Erzurum'da satranç tutkunlarının bir araya geldiği kahvehaneyi ziyaret etti.

        Programları kapsamında kentte bulunan Apaydın, beraberindekilerle Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde 15 yıldır sıkılıkla 50 yaş üstü kişilerin satranç oynadığı kahvehaneye ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Başkan Sunar'dan Palandökenli esnaf kadınlara iftar Palandöken'de "Kadına d...
        Başkan Sunar'dan Palandökenli esnaf kadınlara iftar Palandöken'de "Kadına d...
        ETÜ koordinasyonunda geliştirilecek yerli rumen sensör bolusu projesi TÜBİT...
        ETÜ koordinasyonunda geliştirilecek yerli rumen sensör bolusu projesi TÜBİT...
        ETÜ laboratuvarlarında ağır metal kirliliğine karşı geliştirilen proje TÜBİ...
        ETÜ laboratuvarlarında ağır metal kirliliğine karşı geliştirilen proje TÜBİ...
        Atatürk Üniversitesinden 2028 Avrupa Kış Üniversite Oyunları adaylığı için...
        Atatürk Üniversitesinden 2028 Avrupa Kış Üniversite Oyunları adaylığı için...
        Tipi sürücülere zor anlar yaşattı Erzurum- Tekman karayolu Palandöken geçid...
        Tipi sürücülere zor anlar yaşattı Erzurum- Tekman karayolu Palandöken geçid...
        Finalin adı Aşkale oldu: Kupa Aşkale'nin
        Finalin adı Aşkale oldu: Kupa Aşkale'nin