        Haberleri

        Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası, Erzurum'da başladı

        Türkiye Basketbol Federasyonunca düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası Erzurum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası, Erzurum'da başladı

        Türkiye Basketbol Federasyonunca düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası Erzurum'da başladı.

        Erzurum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Edirne, Rize, Eskişehir, Tokat, Erzincan ve Sivas'tan yaklaşık 220 sporcu katılıyor.

        Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, AA muhabirine, şampiyonanın heyecanla sürdüğünü söyledi.

        Culfa, şunları kaydetti:

        "Bölge Şampiyonası'ndan sonra Anadolu Şampiyonası'na da ilimiz ev sahipliği yapıyor. Geçen hafta 12 takımlı bölge şampiyonası yaptık. 16 takım geldi, buradan çıkacak 4 takım Türkiye Şampiyonası'na gidecek. Tribünler bayağı dolu, veliler takip ediyorlar."

        İlk gününde 8 müsabakanın gerçekleştirildiği şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

