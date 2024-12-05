Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Erzurum'da, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Park halindeki araçların camlarında kırağı oluştu, bazı şadırvanlar ise buz tuttu. Kimi sürücüler de araçlarının üzerine battaniye ve brandalarda örterek camların buzlanmasını önlemeye çalıştı.

Derelerin de soğuk nedeniyle donduğu kentte belediye ekipleri iş makineleriyle biriken karları dere yataklarına bıraktı. Kar birikintileri ve buzlanma nedeniyle bazı kaldırımlarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. - Ardahan Ardahan'da da termometreler gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuklar nedeniyle şehrin birçok noktasında buzlanma ve kırağı oluştu.

Kentin yüksek noktalarında ise sis meydana geldi. Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye düştü. - Kars Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü kentte bitkiler, ağaçlar kırağı ile kaplandı.