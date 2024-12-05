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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:22
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Erzurum'da, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Park halindeki araçların camlarında kırağı oluştu, bazı şadırvanlar ise buz tuttu. Kimi sürücüler de araçlarının üzerine battaniye ve brandalarda örterek camların buzlanmasını önlemeye çalıştı.

        Derelerin de soğuk nedeniyle donduğu kentte belediye ekipleri iş makineleriyle biriken karları dere yataklarına bıraktı.

        Kar birikintileri ve buzlanma nedeniyle bazı kaldırımlarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

        - Ardahan

        Ardahan'da da termometreler gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle şehrin birçok noktasında buzlanma ve kırağı oluştu.

        Kentin yüksek noktalarında ise sis meydana geldi.

        Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye düştü.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü kentte bitkiler, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

        Yeşilbaş ördekler buz tutmayan Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen Kars Çayı'ında yiyecek ararken görüntülendi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü Sarıkamış ilçesinde ise bitkiler ve ağaçlar tutan kırağı ile beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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