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        Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da yaşam zorlu geçiyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un kırsal mahallelerindeki besiciler, zorlu kış koşullarında mesailerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:17
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        Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da yaşam zorlu geçiyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un kırsal mahallelerindeki besiciler, zorlu kış koşullarında mesailerine devam ediyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kırsaldaki yerleşim yerlerinde geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kar ve dondurucu soğuk nedeniyle zor günler geçiriyor.

        Son yılların en soğuk döneminin yaşandığı kentte, hayvanlarına su verdikleri yalaklardaki buzları kırarak güne başlayan besiciler, daha sonra büyükbaş hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

        Dondurucu soğukta ot ve yemleri kendi imkanlarıyla ahırlara taşıyan besiciler, kışın her türlü zorluğuna göğüs geriyor.

        Aziziye ilçesi Alaca Mahallesi'nde besicilik yapan Sadık Dikbaş, kış mevsiminin çok zor geçtiğini, özellikle bu yıl karın erken yağdığını söyledi.

        Aralık ayında "zemheri soğuk"ları yaşadıklarını anlatan Dikbaş, "56 yaşındayım, bu yaşıma kadar kasım ayında ilk defa böyle bir soğukla karşılaştım. Köyde yaşam çok zor geçiyor. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Belirli saatlerde hayvanların yemlerini hazırlıyoruz. Mayıs ayına kadar bu şekilde yaşayamaya devam edeceğiz." dedi.

        Besicilerden Mustafa Söylemez de 120 evin bulunduğu köyün, kışın 30 haneye düştüğünü belirtti.

        Muhammet Yördem ise kış şartlarında köyde yaşamın zorlu geçtiğini dile getirerek, "Sabah ezanıyla kalkıyoruz, hayvanlarımıza bakıyoruz. Erken saatlerden itibaren hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

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