Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim engellendi

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Erzurum'da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdiği, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim engellendi.

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