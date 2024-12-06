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        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim engellendi

        Erzurum'da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdiği, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:03
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        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim engellendi
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        Erzurum'da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdiği, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim engellendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kasım ayında açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında sosyal medya/URL adresleri üzerinde araştırma yaptı.

        Çalışma neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresi hakkında BTK'ye bildirimde bulunularak erişimin engellenmesi sağlandı.

        Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

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