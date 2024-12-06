Erzurum'da "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" hizmete açıldı

Erzurum'da Ceylan Oğlu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, anne adaylarını sağlıklı doğum sürecine hazırlayan "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı.

Yakutiye ilçesindeki Ceylan Oğlu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yer alan Gebe Bilgilendirme Sınıfı, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Yakutiye İlçe Sağlık Müdürü Cüneyt Aygün ve sağlıkçıların katılımıyla kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Gürsel Bedir, burada yaptığı konuşmada, normal doğuma teşvik için bu hizmetlerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Sağlıklı bir geleceğin inşasında, bebeğin henüz anne karnındayken sağlığının korunması ve desteklenmesi esasına dayalıdır. Gebe sınıfları anne adaylarının sağlıklı bir doğum sürecine hazırlanmasında önemli bir kılavuz. Gebe bilgilendirme sınıfımız hayırlı uğurlu olsun."dedi.